В Новосибирске похолодает до -27
Похолодание движется на регион. Уже днем усилится ветер. А к ночи столбик термометра опустится до отметки минус 18-ть.
Похолодание движется на регион. Уже днем усилится ветер. А к ночи столбик термометра опустится до отметки минус 18-ть.
Завтра — до минус 27-ми. В целом температуру февраля синоптики прогнозируют — на один градус ниже нормы. Плюсовых значений в последнем зимнем месяце — не ждут. Это касается и наших ближайших соседей. Например, в Томской области будет холоднее привычного — на два градуса.