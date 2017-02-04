В Новосибирске похолодает до -27

Завтра — до минус 27-ми. В целом температуру февраля синоптики прогнозируют — на один градус ниже нормы. Плюсовых значений в последнем зимнем месяце — не ждут. Это касается и наших ближайших соседей. Например, в Томской области будет холоднее привычного — на два градуса.