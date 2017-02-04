Реконструкцию ГМИИ имени Пушкина завершат в 2023 году

Ранее предполагалось, что реконструкция музея завершится в 2020 году; новым постановлением переносятся сроки завершения работ по реконструкции и строительству всех объектов имущественного комплекса музея на 2023 год.

«В пункте 1 слова «2016−2020 годах» заменить словами «2017−2023 годах», — говорится в тексте документа.

Согласно пояснительной справке к документу, увеличение сроков выполнения работ связано с необходимостью соблюдения этапов реализации проекта (согласно концепции развития музея) и целесообразностью перемещения музейных фондов музея из главного здания в новые и реконструируемые только после их ввода в эксплуатацию.

Кроме того, площадь главного здания музея на улице Волхонка 12 планируется увеличить до 25 тысяч 998 квадратных метров (ранее предусматривалось 17 тысяч 377).