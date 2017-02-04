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10:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Родственники пострадавших в ДТП на улице Ленина в Иркутске подадут новые иски на Шавенкову

Виновница дорожной аварии не выплатила ущерб.

Источник: IrkutskMedia.ru

Родственники пострадавших в ДТП на улице Ленина в Иркутске, виновницей которого стала Анна Шавенкова, планируют подать на следующей неделе новые иски. Это связано с тем, что женщина до сих пор не возместила ущерб, причиненный в результате дорожной аварии, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Размер суммы возмещенного ущерба сказать не могу, поскольку мы это еще пытаемся с приставами установить. Иски уже готовы, их будут подавать на следующей неделе. Предположительно во вторник, 7 февраля. Мы будем добиваться полного возмещения ущерба», — сказал корр. агентства адвокат семьи Пятковых Виктор Григоров.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что сбившая двух сестер Пятковых на улице Ленина в Иркутске Анна Шавенкова выплатила назначенную судом компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Денежные средства поступили на счет судебных приставов 25 января.

Напомним, под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне попала Анна Шавенкова, которая стала виновницей резонансного ДТП на улице Ленина в Иркутске 2 декабря 2009 года. Данное решение было принято на заседании Октябрьского районного суда 25 мая. Осужденную освободили от назначенного наказания.

Анна Шавенкова была осуждена по ч. 3 ст. 264 УК РФ (ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека). В августе 2010 года Кировский районный суд Иркутска вынес ей обвинительный приговор. Женщину признали виновной и назначили наказание — 3 года лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством с отсрочкой на 14 лет, пока ее сын не получит паспорт.

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