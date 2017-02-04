Родственники пострадавших в ДТП на улице Ленина в Иркутске подадут новые иски на Шавенкову

Родственники пострадавших в ДТП на улице Ленина в Иркутске, виновницей которого стала Анна Шавенкова, планируют подать на следующей неделе новые иски. Это связано с тем, что женщина до сих пор не возместила ущерб, причиненный в результате дорожной аварии, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Размер суммы возмещенного ущерба сказать не могу, поскольку мы это еще пытаемся с приставами установить. Иски уже готовы, их будут подавать на следующей неделе. Предположительно во вторник, 7 февраля. Мы будем добиваться полного возмещения ущерба», — сказал корр. агентства адвокат семьи Пятковых Виктор Григоров.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что сбившая двух сестер Пятковых на улице Ленина в Иркутске Анна Шавенкова выплатила назначенную судом компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Денежные средства поступили на счет судебных приставов 25 января.

Напомним, под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне попала Анна Шавенкова, которая стала виновницей резонансного ДТП на улице Ленина в Иркутске 2 декабря 2009 года. Данное решение было принято на заседании Октябрьского районного суда 25 мая. Осужденную освободили от назначенного наказания.