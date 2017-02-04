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09:16 (мск), источник: VLADNEWS

На следующей неделе в Приморье серьезно похолодает

Во Владивостоке осадков не ожидается.

Источник: VLADNEWS

Новая рабочая неделя будет морозной и ветреной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру. Температура воздуха понизится на 3−5 градусов, а в некоторых районах возможен небольшой снег.

Морозы в края окрепнут, поэтому ночные температура будут достигать −18…−25 °C.

Во Владивостоке в понедельник, 6 февраля, существенных осадков не ожидается. В дальнейшем без осадков. Сохранится сильный ветер, в середине недели ветер будет ослабевать. Ночи ожидаются морозные, минимальная температура воздуха около −11…−14 °C, максимальная −5…−8 °C.

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