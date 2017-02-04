В Новосибирске скончалась старейшая российская актриса Зоя Булгакова

Старейшая актриса России, заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова умерла в Новосибирске в возрасте 102 лет. Об этом сообщает молодежный театр «Глобус», где актриса играла с 1930 года.

Одной из самых известных ролей Зои Булгаковой стала Королева в спектакле «Двенадцать месяцев», постановленном в московском ТЮЗе. Автор пьесы, Самуил Маршак был так впечатлен игрой актрисы, что специально для нее дописал одну из сцен спектакля.

В 1945 году Зое Булгаковой присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР». В 2001 году имя актрисы внесли в Золотую книгу культуры Новосибирской области.

В 1999 Зоя Булгакова удостоилась премии «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры Новосибирска. Она так же награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы» и медалью «Ветеран труда». Прощание с актрисой пройдет в понедельник, 6 февраля в Доме актера.