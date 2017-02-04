В январе Грузию посетило рекордное за десятилетие число россиян
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В январе 2017 года в Грузии побывало 62,1 тыс. граждан России, что стало рекордным показателем за последние 10 лет, сообщает
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В январе 2017 года в Грузии побывало 62,1 тыс. граждан России, что стало рекордным показателем за последние 10 лет, сообщает
Всего в январе текущего год Грузию посетили 387,1 тыс. иностранцев, что на 19,8% больше, чем в январе годом ранее.
Из них туристов было 154,1 тыс. человек (рост на 32,4%), транзитом побывали в республике 65,3 тыс. человек (рост на 34,8%), остальные 167,7 тыс. — визитеры другой категории (рост на 5,9%), сообщает департамент.
По количеству граждан, посетивших Грузию, Россия занимает четвертое место после Азербайджана, Турции и Армении.
Более 44% россиян воспользовалось единственной в настоящее время автомобильной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье. Число россиян, которые по этой дороге пересекли границу Грузии через
В 2016 году Грузию посетили 6 млн 350,8 тыс. иностранцев, что на 7,6% больше, чем в 2015 году, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).