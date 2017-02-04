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09:45 (мск), источник: Интерфакс

В январе Грузию посетило рекордное за десятилетие число россиян

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — В январе 2017 года в Грузии побывало 62,1 тыс. граждан России, что стало рекордным показателем за последние 10 лет, сообщает информационно-аналитический департамент МВД Грузии. По данным ведомства, число россиян, побывавших в стране в первом месяце этого года, увеличилось на 40,3% по сравнению с январем 2016 года.

Источник: Reuters

Всего в январе текущего год Грузию посетили 387,1 тыс. иностранцев, что на 19,8% больше, чем в январе годом ранее.

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Из них туристов было 154,1 тыс. человек (рост на 32,4%), транзитом побывали в республике 65,3 тыс. человек (рост на 34,8%), остальные 167,7 тыс. — визитеры другой категории (рост на 5,9%), сообщает департамент.

По количеству граждан, посетивших Грузию, Россия занимает четвертое место после Азербайджана, Турции и Армении.

Более 44% россиян воспользовалось единственной в настоящее время автомобильной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье. Число россиян, которые по этой дороге пересекли границу Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс-Казбеги», в январе увеличилось на 47,1% — до 27,5 тыс. человек (53,4% всех визитеров, воспользовавшихся этим путем).

В 2016 году Грузию посетили 6 млн 350,8 тыс. иностранцев, что на 7,6% больше, чем в 2015 году, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).

Комментарии
5
Михаил
Я туда все равно ближайшие лет десять не поеду. После геноцида юж Осетии и болезни русофобства, не привлекает. Они нам не друзья.
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владимир ларин
Ну почему же можно поехать в Грузию там хорошие санатории ну а народ не все же агрессивные к русским не хами и всё будет хорошо!
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Хан Югры
Все россияне были этническими грузинами. Вот и весь рекорд!
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