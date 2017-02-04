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09:47 (мск), источник: Обозреватель

Тепло немного отступит: стало известно о грядущем похолодании в Украине

Синоптики рассказали, когда начнется похолодание.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие дни в Украине ожидается незначительное похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Если в субботу, 4 февраля, самой холодной будет температура воздуха в Киеве — 3 градуса ниже нуля, то уже 6 февраля ожидается -11 (Сумская область).

В целом 4 февраля в Украине теплее всего будет на западе и юге страны. В Крыму ожидается 10 градусов тепла, в Ужгороде — 6.

Также ожидается переменная облачность и мокрый снег.

В воскресенье, 5 февраля, на большей территории страны будет солнечная погода. В центральных областях ожидается 2−3 градуса ниже нуля, на востоке — 3−4. На западе пройдет мокрый снег, а температура поднимется до 7 градусов тепла в Ужгороде и до 4 — во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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На юге также ожидаются осадки. В Николаеве и Херсоне будет до 5 градусов тепла.

В понедельник, 6 февраля солнечно будет только на востоке страны. Там столбики термометра опустятся до -8−9 градусов. На западе днем ожидается максимум -2, в столице — 7 градусов ниже нуля. На всей территории страны, кроме востока, пройдет снег.

Во вторник, 7 февраля, осадки ожидаются также практически на всей территории страны. Холоднее всего будет в Чернигове, Киеве, Житомире, Сумах, Полтаве, Луганске и Донецке. Здесь столбики термометра опустятся до 13−14 градусов ниже нуля.

В среду, 8 февраля, снег пройдет на всей территории страны. Теплее всего будт в Симферополе и Ужгороде — 1−2 градуса ниже нуля.

Как сообщал «Обозреватель», 3 февраля в Киеве ухудшилась погода, жителей предупредили о гололеде.

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