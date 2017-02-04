Тепло немного отступит: стало известно о грядущем похолодании в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается незначительное похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Если в субботу, 4 февраля, самой холодной будет температура воздуха в Киеве — 3 градуса ниже нуля, то уже 6 февраля ожидается -11 (Сумская область).

В целом 4 февраля в Украине теплее всего будет на западе и юге страны. В Крыму ожидается 10 градусов тепла, в Ужгороде — 6.

Также ожидается переменная облачность и мокрый снег.