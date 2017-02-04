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10:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК снял обвинения с полицейского по делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске

Денис Черемисин восстановлен в должности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следственные органы сняли обвинение с начальника отдела полиции УМВД России по Иркутску Дениса Черемисина по делу о массовом отравлении концентратом «Боярышник» в столице Приангарья. Мужчина восстановлен в должности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Следствие сняло обвинение в халатности с Дениса Черемисина, он восстановлен в должности, с него снята подписка о невыезде», — сказал источник «Интерфаксу».

Кроме того, по словам собеседника, постановление следователя о привлечении Дениса Черемисина в качестве обвиняемого было отменено 19 января 2017 года заместителем руководителя пятого следственного управления ГСУ СКР.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Кировский районный суд Иркутска освободил из-под стражи начальника отдела полиции УМВД России по Иркутску Дениса Черемисина, задержанного ранее в связи с массовым отравлением концентратом «Боярышник». Обвинение и суд не нашли оснований для помещения мужчины под домашний арест.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

В тот же день начальника отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».

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