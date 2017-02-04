СК снял обвинения с полицейского по делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске
Денис Черемисин восстановлен в должности.
Денис Черемисин восстановлен в должности.
Следственные органы сняли обвинение с начальника отдела полиции УМВД России по Иркутску Дениса Черемисина по делу о массовом отравлении концентратом «Боярышник» в столице Приангарья. Мужчина восстановлен в должности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».
«Следствие сняло обвинение в халатности с Дениса Черемисина, он восстановлен в должности, с него снята подписка о невыезде», — сказал источник «Интерфаксу».
Кроме того, по словам собеседника, постановление следователя о привлечении Дениса Черемисина в качестве обвиняемого было отменено 19 января 2017 года заместителем руководителя пятого следственного управления ГСУ СКР.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что Кировский районный суд Иркутска освободил
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в
Сразу после
Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».
«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.
В тот же день начальника отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».