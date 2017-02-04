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11:57 (мск), источник: Известия.Ру

Смогли бы вы сойти за воспитанного человека в петровской России?

Тест от «Известий» к 300-летию первого российского учебника этикета.

В феврале 1717 года, 300 лет назад, стараниями Петра I был издан первый в России учебник этикета, получивший название «Юности честное зерцало». Сборник, составленный под чутким руководством петровского любимца Якова Брюса, адресовался молодым людям и девицам дворянского происхождения и состоял из двух частей. В первой давались азбука, таблица слогов и чисел.

Во второй — собственно правила хорошего тона, вероятно, основанные на аналогичных западноевропейских изданиях и позднее, скорее всего, дополненные самим Петром I.

Впервые зафиксировав требования, которые предъявлялись к аристократической молодежи, книга стала бестселлером: только в 1717 году она выдержала два переиздания, а впоследствии долгие годы оставалась главным источником информации о хороших манерах для представителей российского дворянства и тех, кто хотел бы на него равняться.

Пройдите тест «Известий», чтобы проверить, смогли бы вы сойти за воспитанного человека в петровской России.

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