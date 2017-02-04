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10:26 (мск), источник: Моя Планета

Путешественник горько разочаровался в Австралии

Пользователь Imgur под никнеймом Boedith побывал в Австралии и остался полностью разочарован страной, о чем сообщил в своем блоге с помощью подробного фотоотчета.

Источник: Reuters

Он делал селфи с унылым лицом на фоне всех достопримечательностей. Каждое фото турист снабдил комментарием. Так, Мельбурн оказался «просто зданиями». Великая океанская дорога — «дурацкими камнями». «Тупого» комика он хотел «прибить». Самый знаменитый корабль в Квинсленде даже не мог плавать (потому что давным давно затонул, из воды торчит его остов). С площадки, откуда открывается вид на море, не было видно акул. А коалы все время спали!

Впрочем, в комментариях многие усомнились в искренности грустного путешественника, заподозрив его в обмане с целью набрать «лайки». Разве может быть скучно в Австралии?

I travelled Australia alone. It was terrible.
Комментарии
1
александр зыков
Может ожидал увидеть что то необычное , а всё оказалось прозаичным . Это как деревенщина всю жизнь мечтает поехать в Питер , посетить эрмитаж , а потом удивляется : "Как это можно выставлять в витражах такое старьё , неужели царь ходил в такой задрипанной треуголке и почему скрипят половицы ..."
Понять его можно , если учесть общий уровень культуры таких вот туристов ...
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