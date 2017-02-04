Путешественник горько разочаровался в Австралии

Он делал селфи с унылым лицом на фоне всех достопримечательностей. Каждое фото турист снабдил комментарием. Так, Мельбурн оказался «просто зданиями». Великая океанская дорога — «дурацкими камнями». «Тупого» комика он хотел «прибить». Самый знаменитый корабль в Квинсленде даже не мог плавать (потому что давным давно затонул, из воды торчит его остов). С площадки, откуда открывается вид на море, не было видно акул. А коалы все время спали!

Впрочем, в комментариях многие усомнились в искренности грустного путешественника, заподозрив его в обмане с целью набрать «лайки». Разве может быть скучно в Австралии?