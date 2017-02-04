Десятки улиц Ростова временно останутся без электричества

Так 6 февраля в период с 9 до 16 часов света не будет по адресам: Сарьяна 2−36, 3−29; 2-я Пролетарская 16−84, 21−115; 27-я линия 20, 13−21; 29-я линия 16−70, 21−77; 31-я линия 34−76, 35−75; 39-я линия 54−92, 35−77; 41-я линия 20−52, 17−47; 43-я линия 18−48, 17−29; Красноаксайская 2−18; 1-я улица 1−21, 8−22; 2-я улица 2−22, 1−19; 3-я улица 1−27, 2−36; 4-я улица 2−24, 1−27; 5-я улица 3−27, 20−34; переулок Кирилловский 1−11, 2−12; 1-я левая 1−13, 2−22; 2-я левая 1−11; переулок Балканский 1−41, 2−40; 47-я линия 1−37, 2−14; 49-я линия 1−35, 2−24.

В этот же день, с 9 и до 17 часов отключения затронут дома расположенные по следующим адресам: Вяземцева 11−33, 22−44; Кисловодский 1−23, 2−26; Железноводский 15−35, 18−40; Бакинский 25−31, 28−36; Бесланский 16−32, 1−15; Контактный 27−41; Школьная 1−11, 2−12; Гранёная 1−19; Конотопский 1−15, 2−24; Технический 1−17, 2−26; Горсоветская 30−34.

С 6 по 7 февраля с 9 до 17 часов энергетики обесточат дома: Медногорская 2−70; ул. Абаканская 51−75; Щербакова 100−116; Лесозащитная 1−25, 2−34; Печорская 1−33, 2−38; Двинская 1−19, 30−48; Орехово-Зуевский 1−11,2−10; Арефьева 84−92, Катаева 194−240, 231−271; Черепахина 156−202, 187−213; Братский 85−97, 100−116; Халтуринский 111−137, 170−190; Островского 129−141, 110−122.

В период с 6 по 8 февраля с 9 до 16 часов электричества не будет по адресам: Курганная 24−40, 17−27; Мечникова 1−5.

А с 6 по 10 февраля с 9 до 17 часов — по адресам: Минский 1−39,2−38; Лесозащитная 25−37; Двинская 19−37,46−66; 26 июня 51−99,48−96; Печорская 36−56,31−51; Волжская 51−97,56−104; Камская 57−99,44−88; Т. Дона 61−77,46−60; Читинский 1−23,2−264, Иркутский 1−46,2−48; Архангельский 1−29,2−28, Солидарности 226−236,219−279; Кржижановского 207−235,236−252; Роговский 1−69,2−44; Гарибальди 1−33,2−26; Детская 221−263,196−244; Равенства 36−64,41−67.

7 февраля с 9 до 17 часов отключения произойдут по адресам: проспект Шолохова 123−161; Новомосковская 1−17, 2−34; Полторацкого 25−67, 10−56; Просвещения 1−3, 2−20.

С 7 по 8 февраля с 9 до 17 часов — по адресам: Абаканская 2−14; Фабричная 1−15, 32−48; Алеутская 49−67, 64−74; Щербакова 57−95, 52−82; Арефьева 45−73; 20 лет Октября 7−51, 2−26; Кемеровская 1−53, 2−50; Калужская 1−53, 2−50; Глинки 1−53, 2−54; Мурманская 1−43, 2−54; Конституционная 1−13, 2−14; Замкнутый 1−17, 2−14.