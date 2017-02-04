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11:17 (мск), источник: НИА Самара

Пропавших в Тольятти девушек-подростков нашли

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее сообщалось, что что из детского социального учреждения самовольно ушли две несовершеннолетних воспитанницы.

На розыск девушек был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавших, отрабатывались возможные места их нахождения. Сотрудники органов внутренних дел осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, отрабатывали крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами девушек была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

В ходе организованных разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили место нахождения девушек, они были у родственника одной из них. В настоящее время обе девушки находятся в социальном учреждении. По данным инспекторов ПДН, в отношении них никаких противоправных действий не совершалось. Ведется проверка, сообщает облМВД.

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