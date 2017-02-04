Пропавших в Тольятти девушек-подростков нашли

Напомним, ранее сообщалось, что что из детского социального учреждения самовольно ушли две несовершеннолетних воспитанницы.

На розыск девушек был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавших, отрабатывались возможные места их нахождения. Сотрудники органов внутренних дел осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, отрабатывали крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами девушек была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

В ходе организованных разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили место нахождения девушек, они были у родственника одной из них. В настоящее время обе девушки находятся в социальном учреждении. По данным инспекторов ПДН, в отношении них никаких противоправных действий не совершалось. Ведется проверка, сообщает облМВД.