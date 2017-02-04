Москвич получил пять суток ареста в Кемерово за дебош на борту самолета

Инцидент произошел в международном аэропорту Кемерово при посадке в самолет, отправлявшийся в Москву. Сотрудникам линейного отделения полиции поступил сигнал от диспетчера о том, что на борту самолёта возникла конфликтная ситуация.

Транспортные полицейские задержали хулигана, доставили в дежурную часть и составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.

«Заводский районный суд Кемерово, рассмотрев материалы дела, приговорил дебошира к пяти суткам ареста», — говорится в сообщении.