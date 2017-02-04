Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Лукашенко ответил на сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В лесопарке нашли тело пропавшей девушки
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
10:45 (мск), источник: Интерфакс

Москвич получил пять суток ареста в Кемерово за дебош на борту самолета

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Суд в Кемерово приговорил к аресту жителя Москвы за хулиганство на борту самолета, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Источник: AP 2016

Инцидент произошел в международном аэропорту Кемерово при посадке в самолет, отправлявшийся в Москву. Сотрудникам линейного отделения полиции поступил сигнал от диспетчера о том, что на борту самолёта возникла конфликтная ситуация.

Транспортные полицейские задержали хулигана, доставили в дежурную часть и составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.

«Заводский районный суд Кемерово, рассмотрев материалы дела, приговорил дебошира к пяти суткам ареста», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный удар
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
Судья в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа
В ЛНР подтвердили гибель начальника народной милиции
США выступают против расширения поставок газа из России в ЕС
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Скончался артист Георгий Тараторкин
В январе Грузию посетило рекордное за десятилетие число россиян
В Крыму появится газета на украинском языке
Спорт
Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов Мозякин отметился хет-триком и рекордом, ЦСКА нанёс поражение «Салавату», Разина удалили до конца матча, а «Трактор» уже в плей-офф
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь