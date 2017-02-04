В Уфе проводится набор желающих служить в полиции

Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции, прошедших срочную службу в Вооруженных силах РФ, уточнили в пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе.

Претендентам обещают достойное денежное довольствие и социальные гарантии: бесплатный проезд к месту отдыха по территории РФ и обратно для сотрудников и членов их семей всеми видами транспорта; единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения по истечении 10 лет службы; предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения; бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание сотрудников в ведомственных учреждениях МВД РФ с оплатой проезда до места лечения.

По вопросам трудоустройства обращаться в отделение кадров Управления МВД России по городу Уфе по адресу: ул. Шафиева, 46/1, или по телефону 279−31−65.