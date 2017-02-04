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11:04 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области 507 водителей попались на проезде на «красный свет»

Ещё большее количество камеры зафиксировали выездов за стоп-линию.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области вчера случилось 239 аварий, из которых 151 — в столице Черноземья. Травмы в восьми ДТП получили 12 человек.

По данным МВД, за сутки в регионе зафиксировали 4 099 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 715 произошли в Воронеже.

«1 733 случая — это превышение скорости», — отметили в МВД.

Штрафы получил 141 водитель за грязные номера, на «встречке» попались 13 и 110 — за ремень безопасности. Без специальных удерживающих устройств детей перевозили в 31 случае.
Отметим, 3 055 нарушений зафиксировали камеры видеофиксации. Среди них 507 проездов на «красный» и 525 выездов за стоп-линию.

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