В Воронежской области 507 водителей попались на проезде на «красный свет»
Ещё большее количество камеры зафиксировали выездов за
Ещё большее количество камеры зафиксировали выездов за
В Воронежской области вчера случилось 239 аварий, из которых 151 — в столице Черноземья. Травмы в восьми ДТП получили 12 человек.
По данным МВД, за сутки в регионе зафиксировали 4 099 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 715 произошли в Воронеже.
«1 733 случая — это превышение скорости», — отметили в МВД.
Штрафы получил 141 водитель за грязные номера, на «встречке» попались 13 и 110 — за ремень безопасности. Без специальных удерживающих устройств детей перевозили в 31 случае.
Отметим, 3 055 нарушений зафиксировали камеры видеофиксации. Среди них 507 проездов на «красный» и 525 выездов за