В Воронежской области 507 водителей попались на проезде на «красный свет»

В Воронежской области вчера случилось 239 аварий, из которых 151 — в столице Черноземья. Травмы в восьми ДТП получили 12 человек.

По данным МВД, за сутки в регионе зафиксировали 4 099 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 715 произошли в Воронеже.

«1 733 случая — это превышение скорости», — отметили в МВД.