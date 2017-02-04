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11:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Ученые назвали главные причины облысения

Группа ученых выявила причины выпадения волос у человека.

Источник: Telegraf.com.ua

Ученые назвали причины выпадения волос (алопеции).

По предварительной имеющейся информации профессионалов, этот процесс заметно помолодел и встречается у 70 процентов мужского населения.

Специалисты находят волосы одним из основных индикаторов внутреннего состояния человека, и по этой причине при проявлении алопеции необходимо немедленно направиться к докторам и пройти необходимое обследование.

Учёные считают, что одним из основных негативных причин является рацион питания и стиль жизни, изменение которых может воздействовать позитивно на сохранность волос. Необходимо есть больше тех продуктов, которые содержат наибольшее число микроэлементов и витаминов. Избегать раздражающих факторов и ситуаций, восстановить сон и отказаться от вредных привычек.

Ученые считают, что воздействовать на облысение могут и неудобные головные уборы. Тесные и неудобные головные уборы являются еще одной проблемой, так как нарушается кровоснабжение волосяных луковиц.

Профессионалы отмечают, что сегодня можно встретить лысину даже у 30-летних мужчин.

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