Из головы женщины в Индии достали живого таракана

«Что-то покалывало, было ощущение, будто кто-то там ползает. Всякий раз, когда это двигалось, я чувствовала жжение в глазах. Всю ночь я провела в состоянии дискомфорта, с нетерпением дожидаясь рассвета, чтобы пойти в поликлинику», — приводит слова женщины The New Indian Express.

Селви обратилась к врачам, которые подтвердили, что чувства ее не подвели.

Огромный таракан сидел у нее между глаз близко к мозгу. И этот таракан был жив.

Однако выяснить это удалось не сразу: только в третьей по счету клинике удалось выяснить настоящую причину необычных симптомов.