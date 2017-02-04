Из головы женщины в Индии достали живого таракана
В индийском Ченнаи 42-летняя женщина по имени Селви мирно спала после тяжелого трудового дня, когда странное ощущение разбудило ее: ей показалось, что
В индийском Ченнаи 42-летняя женщина по имени Селви мирно спала после тяжелого трудового дня, когда странное ощущение разбудило ее: ей показалось, что
«Что-то покалывало, было ощущение, будто
Селви обратилась к врачам, которые подтвердили, что чувства ее не подвели.
Огромный таракан сидел у нее между глаз близко к мозгу. И этот таракан был жив.
Однако выяснить это удалось не сразу: только в третьей по счету клинике удалось выяснить настоящую причину необычных симптомов.
По словам врачей, которые не видели ничего подобного за много десятилетий, таракан мог сдохнуть в голове пациентки,