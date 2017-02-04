В Нижнем Новгороде цена парковки на Рождественской выросла в 2,5 раза
В Нижнем Новгороде плата за пользование муниципальной парковкой на улице Рождественской с 3 февраля увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает «Коза-пресс».
В Нижнем Новгороде плата за пользование муниципальной парковкой на улице Рождественской с 3 февраля увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает «Коза-пресс».
Час стоянки обойдется нижегородцам в 50 рублей. Ранее парковка в этом месте стоила 20 рублей.
По словам директора ЦОДД Дмитрия Брылина, причина такого роста цен проста: теперь плата за пользование муниципальными парковками в областном центре стала единой.
«При запуске проекта на занижение тарифа пошли намеренно. Теперь, когда тестовый режим использования парковки завершился, стоимость на Рождественской улице и у Московского вокзала стала одинаковой и составляет 50 рублей в час. Это экономически обоснованная цена», — заявил Брылин.
Муниципальные платные парковки заработали в центре города в апреле 2016. Они находятся на улице Рождественской (157 машиномест),
Алена Глазкова.