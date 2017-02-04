В Нижнем Новгороде цена парковки на Рождественской выросла в 2,5 раза

Час стоянки обойдется нижегородцам в 50 рублей. Ранее парковка в этом месте стоила 20 рублей.

По словам директора ЦОДД Дмитрия Брылина, причина такого роста цен проста: теперь плата за пользование муниципальными парковками в областном центре стала единой.

«При запуске проекта на занижение тарифа пошли намеренно. Теперь, когда тестовый режим использования парковки завершился, стоимость на Рождественской улице и у Московского вокзала стала одинаковой и составляет 50 рублей в час. Это экономически обоснованная цена», — заявил Брылин.

Муниципальные платные парковки заработали в центре города в апреле 2016. Они находятся на улице Рождественской (157 машиномест), Нижне-Волжской набережной напротив дома 15 (70 машиномест), площади Маркина (56 машиномест) и в переулке Нагорный (18 машиномест).

Алена Глазкова.