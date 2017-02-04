Уфа и Астана стали городами-побратимами
УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Уфа и Астана стали
УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Уфа и Астана стали
Документ о побратимстве будет способствовать развитию новых перспективных и инновационных форм сотрудничества для более полного раскрытия потенциала муниципалитетов и повышения эффективности управления. Города планируют взаимодействовать в разных сферах, в том числе взаимном развитии транспортной системы.
Астана стала седьмым