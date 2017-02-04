Уфа и Астана стали городами-побратимами

Документ о побратимстве будет способствовать развитию новых перспективных и инновационных форм сотрудничества для более полного раскрытия потенциала муниципалитетов и повышения эффективности управления. Города планируют взаимодействовать в разных сферах, в том числе взаимном развитии транспортной системы.

Астана стала седьмым городом-побратимом Уфы. Ранее меморандумы были подписаны с Анкарой (Турция), Галле (Германия), четырьмя городами Китайской народной республики: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.