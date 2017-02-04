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11:36 (мск), источник: РБК

В Крыму появится газета на украинском языке

В ближайшее время в Крыму появится первая газета на украинском языке. Об этом заявил глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По словам Смирнова, газета будет рассказывать «о жизни украинцев в Крыму». Название нового издания пока не утверждено. Выходить газета будет при поддержке правительства республики и общественной организации «Украинская община Крыма».

Выпуск первого номера должен произойти в течении ближайшего месяца.

Ранее, 26 января, стало известно, что правительство Украины занимается разработкой проекта о реинтеграции Крыма. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. В ответ вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал разработку этого документа «банкротством политической позиции» Украины.

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