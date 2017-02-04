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11:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Скончался артист Георгий Тараторкин

Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщается на сайте театра имени Моссовета, где артист служил более 40 лет.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра сообщает, что прощание, скорее всего, состоится в понедельник, 6 февраля, а место погребения станет известно позднее.

Георгий Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. В 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственом ТЮЗе (руководитель курса — З. Я. Корогодский). С 1974 года служил в театре Моссовета.

Сыграл более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания». Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

Комментарии
2
ФУЛЬБЕ
И некая верховная рука,
В чьей воле все́ кончины и отсрочки,
Раздвинув над толпою облака,
Выкрадывает нас поодиночке.
Соболезнования родным и близким !
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Виктор Ершов
Иссякает душа русского театра, взамен, к сожалению, "возносятся" "бондарчуки", "райкины" т.е. те на ком природа отдыхает.
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