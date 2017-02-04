Скончался артист Георгий Тараторкин
Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщается на сайте театра имени Моссовета, где артист служил более 40 лет.
Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщается на сайте театра имени Моссовета, где артист служил более 40 лет.
ТАСС со ссылкой на
Георгий Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. В 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственом ТЮЗе (руководитель курса — З. Я. Корогодский). С 1974 года служил в театре Моссовета.
Сыграл более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания». Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».
В чьей воле все́ кончины и отсрочки,
Раздвинув над толпою облака,
Выкрадывает нас поодиночке.
Соболезнования родным и близким !