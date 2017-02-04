Скончался артист Георгий Тараторкин

ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра сообщает, что прощание, скорее всего, состоится в понедельник, 6 февраля, а место погребения станет известно позднее.

Георгий Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. В 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственом ТЮЗе (руководитель курса — З. Я. Корогодский). С 1974 года служил в театре Моссовета.

Сыграл более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания». Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».