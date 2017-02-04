До 19 градусов мороза и гололедица ожидаются в Беларуси 5 февраля

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов мороза ожидается в Беларуси 5 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь утром и днем в северных и южных районах ожидается снег, по Брестской области — слабый гололед.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6−13 градусов мороза, при прояснениях по северу до 14−19 градусов ниже нуля. Днем будет минус 3−9.