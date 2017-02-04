Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
В МЧС назвали причину увольнения 13 генералов
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дима Билан поделился семейным снимком
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:07 (мск), источник: БЕЛТА

До 19 градусов мороза и гололедица ожидаются в Беларуси 5 февраля

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь утром и днем в северных и южных районах ожидается снег, по Брестской области — слабый гололед.

Источник: БЕЛТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов мороза ожидается в Беларуси 5 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь утром и днем в северных и южных районах ожидается снег, по Брестской области — слабый гололед.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6−13 градусов мороза, при прояснениях по северу до 14−19 градусов ниже нуля. Днем будет минус 3−9.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
-3°
ясно
771 мм рт. ст.
повышенное
42 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм
Судья в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа
В ЛНР подтвердили гибель начальника народной милиции
Жириновский сравнил Лукашенко с ласковым теленком
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Скончался артист Георгий Тараторкин
Устрицы и туры по Якутии: как работает импортозамещение в России
В Крыму появится газета на украинском языке
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь