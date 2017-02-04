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14:55 (мск), источник: Pro Город Самара

Новые трехсекционные трамваи приедут в Самару в июне

Это будут трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода из Челябинской области.

Источник: Pro Город Самара

Министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин назвал новые сроки поставки 10 трехсекционных трамваев в Самару. Об этом он рассказал на совещании с министром транспорта России Максимом Соколовым, пишет 63.ru.

Напомним, в конце сентября прошлого года был объявлен аукцион на приобретение в лизинг новых трамваев. Его итоги должны были подвести в середине октября, однако ни одной заявки так и никто и не подал. Аукцион продлили, и в декабре победитель нашелся. Им стала ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Изначально планировалось, что подрядчик доставит трамваи не позднее 20 января 2017 года, но так как аукцион затянулся, сроки передвинули на 1 мая 2017 года. Теперь же, по словам Ивана Пивкина, новые трамваи привезут не позднее 1 июня текущего года.

Так, в рамках контракта, стоимость которого составляет 988,2 млн рублей, «Государственная транспортная лизинговая компания» привезет в Самару трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода из Челябинской области. В вагонах будут работать системы отопления и кондиционеры. Максимальная скорость трамваев составит 75 км/ч.

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