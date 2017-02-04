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20:42 (мск), источник: "Российская газета"

Петербургские ученые создадут компьютерную модель артерии

Петербургские ученые из Университета точной механики и оптики совместно с коллегами из Амстердамского университета в Нидерландах создают компьютерную модель человеческой артерии, сообщается на официальном сайте Университета ИТМО.

Источник: AP 2016

Эта разработка позволит виртуально, на доклиническом уровне, решить многие проблемы — механику закупоривания сосудов, действие на артерии новых лекарственных препаратов, взаимодействие сосудов с искусственными расширителями и другие.

Эта мультимодель будет состоять из целого набора виртуальных подмоделей, большинство из которых уже созданы.

Как сообщает ИТМО, на сегодняшний день идет состыковка этих подмоделей.

В частности, в Петербурге идет работа над одной из важнейших составляющих общей виртуальной модели артерии — воспроизводится на компьютере процесс нежелательного роста ткани внутри сосуда при установке нем распирающего каркаса.

— Наша модель поможет понять, почему в некоторых случаях ткани слишком интенсивно прорастают сквозь стент (распирающий каркас) и сосуд повторно сужается, — поясняет аспирант кафедры высокопроизводительных вычислений Университета ИТМО Павел Зун. — Воспроизводя этот процесс, мы научились моделировать клеточный рост артериальной стенки, физические взаимодействия, возникающие из-за того, что стент растягивает сосуд, а также то, как лекарственные вещества со стента проникают вглубь тканей. Все это, безусловно, пригодится при создании общей модели виртуальной артерии.

Разработчики уверены, что такая компьютерная модель станет альтернативой исследованиям на подопытных животных и позволит разрабатывать препараты без вреда для людей, участвующих в экспериментальных тестах лекарств.
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