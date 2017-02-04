Петербургские ученые создадут компьютерную модель артерии

Эта разработка позволит виртуально, на доклиническом уровне, решить многие проблемы — механику закупоривания сосудов, действие на артерии новых лекарственных препаратов, взаимодействие сосудов с искусственными расширителями и другие.

Эта мультимодель будет состоять из целого набора виртуальных подмоделей, большинство из которых уже созданы.

Как сообщает ИТМО, на сегодняшний день идет состыковка этих подмоделей.

В частности, в Петербурге идет работа над одной из важнейших составляющих общей виртуальной модели артерии — воспроизводится на компьютере процесс нежелательного роста ткани внутри сосуда при установке нем распирающего каркаса.