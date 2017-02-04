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13:58 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Спасением азовских лиманов озаботились власти Краснодарского края

Мероприятия по расчистке азовских лиманов будут проводиться в рамках федеральной целевой программы.

Краснодар, 4 февраля, KrasnodarMedia.

В Краснодарском крае разработан план мероприятий по расчистке азовских лиманов в 2017 году. «Дорожная карта» была представлена в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению азовских лиманов, созданной в рамках поручения Вениамина Кондратьева по развитию рыбоводческой отрасли в регионе. как пояснили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, мероприятия по расчистке азовских лиманов будут проводиться в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». Планируется, что по данной программе в 2017 году на расчистку водоемов Кубани будет направлено 56,3 млн. рублей, что почти в четыре раза больше объема финансирования 2016 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Напомним, в состав группы, курируемой вице-губернатором Андреем Коробкой, вошли депутаты ЗСК, специалисты краевого минсельхоза и минприроды, Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбвод», а также представители научного сообщества.

Как отметили участники встречи, одним из главных направлений восстановительных работ является выпуск белого амура и белого толстолобика — биологических мелиораторов водоемов — в лиманы. По подсчетам ученых, для эффективной биологической мелиорации азовских лиманов необходимо ежегодно выпускать в них семь млн особей белого толстолобика и 15,2 млн особей белого амура.

По словам представителей рыбоводных хозяйств Кубани, в настоящее время мощностей их предприятий достаточно для того, чтобы произвести в 2017 году особей обоих видов рыбы в количестве 11,5 млн экземпляров.

— Уже осенью текущего года в лиманы будет выпущена молодь. При необходимости объемы производства могут быть увеличены, — отметили участники заседания, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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