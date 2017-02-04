На Волгоград идет снежный шторм

По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории области и в столице региона ожидаются ухудшения погодных условий: днем и до конца суток 4 февраля начиная с западных районов, с распространением на всю территорию области, прогнозируются снегопады, усиление южного, юго-западного ветра местами до 18 м/с, метель.

В течение суток 5 февраля в регионе также ожидаются снегопады, в отдельных районах сильный снег, усиление западного, юго-западного ветра до 15−20 метров в секунду, метели. В отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега.

Как отметили в Главном управление МЧС России по Волгоградской области, комплекс неблагоприятных погодных условий будет способствовать образованию снежных заносов на дорогах, значительному ухудшению видимости, а также дополнительной нагрузке на линии электропередач, которые могут привести к осложнению работы транспорта, нарушению энергоснабжения и авариям на объектах жилищно-комунального хозяйства.

В связи с этим, МЧС призывает жителей и гостей нашего региона воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Не планировать поездки на дальние расстояния. Соблюдать элементарные требования безопасности. Быть предельно внимательными и осторожными. Следить за исправностью печного отопления и дымоходов.

На случай экстренной ситуации, в готовности к применению находится тяжелая инженерная техника, подвижный пункт управления, мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники.

Сотрудниками оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.