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13:56 (мск), источник: Новости Воронежа

Эхо отключения воды у 55 тысяч горожан: «РВК-Воронеж» сообщил подробности ликвидации аварии

Компания объяснило, какие факторы усложняли ремонтный процесс.

Источник: Новости Воронежа

В ночь на субботу, 4 февраля, воронежские коммунальщики ликвидировали аварию, которая накануне оставила 55 тысяч жителей Коминтерновского района без воды. Об этом интернет-газета «Новости Воронежа» уже писала.

Теперь стали известны подробности происшествия. По данным «Росводоканала Воронеж», около дома № 101 по улице Лизюкова был поврежден чугунный водопровод. Линия расположена на глубине 3 метра, и из-за морозов подобраться к ней было проблематично.

Осложняло ситуацию то, что чугунная труба имеет большой вес, а также особенности стыковки — вместо сварки использовалась ручная чеканка.

«С помощью техники несколько бригад установили на бандаж на поврежденном участке трубы, — рассказали в “РВК Воронеж”. — Работы велись без остановки».

Около полуночи трубопровод восстановили. Подача воды была возобновлена к полвторого часа утра.

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