Россельхознадзор нашел некачественные лекарства для животных в Воронежской области

Специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской области нашла в ветеринарных аптеках некачественные лекарства. Продажу препаратов приостановили, сообщила пресс-служба управления в пятницу, 3 февраля.

Число компонентов не соответствовало заявленным показателям в лекарствах производства ООО «БиоФармГарнт» (город Владимир). Инспекторы забраковали серии «Окситоцина 10 ЕД», «Синэстрола 2%» и «Прогестерона 2,5%». Образец лекарства «Седимин» (ООО «Фирма «А-Био», Московская область) не соответствовал требованиям качества по стерильности.

В ноябре 2016 года специалисты нашли более 30 нарушений при обороте лекарств в 21 ветаптеке региона. По итогам проверки Россельхознадзор направил в региональное УФСБ материалы дела в отношении компании ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» Московской области, которую заподозрили в производстве и сбыте контрафактных лекарств для животных в крупном размере.