Синоптики пообещали аномальные холода в Москве

Сильные морозы вновь надвигаются на столичный регион. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью RT. Столбики термометров в ближайшее время опустятся до отметки минус 26 градусов.

«Сейчас стоит ждать довольно сильной аномалии. Температура будет ниже нормы на 7−10 градусов на европейской территории России. В частности, в центре европейской России, в московском регионе, установится температура на 8−10 градусов ниже нормы», — сказал главный синоптик страны.

По его словам, в ночь на 6 февраля температура воздуха в городе понизится до 18−20 градусов. Во вторник, 7 февраля, столбики термометров покажут до минус 21−26 градусов, по области еще ниже. Такие показатели, по словам Вильфанда, ниже климатических значений на 8−10 градусов.