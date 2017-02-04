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13:20 (мск), источник: Мослента

Синоптики пообещали аномальные холода в Москве

Температура вновь опустится до минус 26 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Сильные морозы вновь надвигаются на столичный регион. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью RT. Столбики термометров в ближайшее время опустятся до отметки минус 26 градусов.

«Сейчас стоит ждать довольно сильной аномалии. Температура будет ниже нормы на 7−10 градусов на европейской территории России. В частности, в центре европейской России, в московском регионе, установится температура на 8−10 градусов ниже нормы», — сказал главный синоптик страны.

По его словам, в ночь на 6 февраля температура воздуха в городе понизится до 18−20 градусов. Во вторник, 7 февраля, столбики термометров покажут до минус 21−26 градусов, по области еще ниже. Такие показатели, по словам Вильфанда, ниже климатических значений на 8−10 градусов.

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