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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове москвич получил пять суток ареста за дебош в самолете

Инцидент произошел при посадке в воздушное судно.

Суд Кемерова приговорил москвича к аресту за дебош на самолете, сообщила 4 февраля пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел при посадке в воздушное судно. Сотрудники линейного отдела полиции в международном аэропорту в Кемерове получили информацию от диспетчера о том, что на борту возник конфликт.

Дебошир был задержан, а после суд приговорил его к пяти суткам ареста.

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