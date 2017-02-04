В Кемерове москвич получил пять суток ареста за дебош в самолете

Суд Кемерова приговорил москвича к аресту за дебош на самолете, сообщила 4 февраля пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел при посадке в воздушное судно. Сотрудники линейного отдела полиции в международном аэропорту в Кемерове получили информацию от диспетчера о том, что на борту возник конфликт.

Дебошир был задержан, а после суд приговорил его к пяти суткам ареста.