В Симферополе уже записывают в первый класс

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

«В Симферополе есть постановление по распределению микрорайонов за учебными учреждениями, и те родители, которые проживают в данном микрорайоне и хотят записать ребенка в школу, уже с 1 февраля подают заявление. Во всех школах есть объявления, а уже на свободные места данные учреждения могут брать ребят из других микрорайонов с 1 июля», — подчеркнула она.

По словам Сухиной, проблем с распределением будущих первоклассников не будет: за два года в крымской столице из-за роста количество выпускников дошкольных учреждений в школах увеличили количество классов.

«Никто не останется на улице, всех распределим, наберем. За 2015−2016 год количество первых классов увеличилось на 32 класса дополнительно. Увеличился контингент первоклассников», — отметила Сухина.