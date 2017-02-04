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14:50 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе уже записывают в первый класс

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе идет прием заявлений о поступлении в первый класс.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

«В Симферополе есть постановление по распределению микрорайонов за учебными учреждениями, и те родители, которые проживают в данном микрорайоне и хотят записать ребенка в школу, уже с 1 февраля подают заявление. Во всех школах есть объявления, а уже на свободные места данные учреждения могут брать ребят из других микрорайонов с 1 июля», — подчеркнула она.

По словам Сухиной, проблем с распределением будущих первоклассников не будет: за два года в крымской столице из-за роста количество выпускников дошкольных учреждений в школах увеличили количество классов.

«Никто не останется на улице, всех распределим, наберем. За 2015−2016 год количество первых классов увеличилось на 32 класса дополнительно. Увеличился контингент первоклассников», — отметила Сухина.

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