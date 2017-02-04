Самарские сурки предсказали позднюю весну

Главный зоотехник Александр Кузовенко рассказал гостям праздника о российских сурках, питомцах зоопарка — байбаках Иване и Еве. В этот день сурки мирно спали, предсказав тем самым позднее наступление весны. И даже после того, как открыли ящик, где питомцы находятся в спячке с конца августа, сурки не пошевелились.

Посетители рассматривали спящих животных, которые еле заметно дышали, так как во время анабиоза, а именно в этом состоянии находятся сейчас сурки, температура их тела падает с привычной 37,5° до 3−5°. Существенная особенность самого дыхательного процесса во время спячки — уменьшение потребления кислорода, потребляемое в это время количество падает до 1/30 или до 1/40 от того, что животное использует во время бодрствования, поэтому дыхание животных замедляется.

За время спячки у Ивана и Евы заметно отрасли когти на лапках и они потеряли в весе, так как накопленные организмом жиры расходуются в процессе спячки.