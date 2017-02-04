Школа воздушной гимнастики откроется в парке Горького

Кроме того, в мае в парке появится трапеция для воздушных полетов, которая будет открыта до сентября. Все желающие смогут освоить базовые элементы воздушной гимнастики, включая трюки на полотнах, кольце и канате, прыжки на батуте и жонглирование. Высота трапеции — десять метров, длина — 30 метров. Она рассчитана как профессионалов, так и на взрослых людей без подготовки и даже детей от четырех лет.

Подобные школы уже существуют в крупных городах по всему миру: Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Тель-Авиве. Первая трапеция в России открылась в спорткомплексе «Лужники» в 2016 году.

Помимо этого, в парке Горького анонсировали открытие спортивной базы для силовых тренировок, занятий футболом, танцами и сайклингом и вейкбордического парка.