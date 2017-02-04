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14:58 (мск), источник: Калининград.Ru

«Дроны, теплица и чёрная рука»: Алиханов побывал в Центре одарённых детей в Ушаково

С 2014 года на площадке учреждения реализуют программу компании Samsung по основам IT и программирования.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

В пятницу, 3 февраля, врио губернатора Антон Алиханов посетил Центр одарённых детей в посёлке Ушаково Гурьевского округа. С 2014 года на площадке учреждения реализуют программу компании Samsung по основам IT и программирования.

«Из всех регионов именно ваш демонстрирует самые лучшие показатели. Двадцать пять процентов всех красных дипломов получают ребята из Калининградской области. У вас потрясающие преподаватели и очень талантливые дети», — отметили руководители проекта «IT-школа Samsung».

Главе региона продемонстировали, как можно управлять квадрокоптерами и другими устройствами силой мысли, и показали приложения, разработанные учащимися. Дети также представили теплицу нового поколения и прототип руки чёрного цвета, способный повторять движения человека. Последнее изобретение можно использовать в качестве манипулятора или протеза.

«Я чувствую, что даже я уже отстал», — заявил Алиханов после экскурсии по центру. Он сообщил, что в 2017 году на территории учреждения планируют обустроить спортивную площадку за счёт бюджета.

Будем развивать этот центр. Когда — пока сказать не могу. Я думаю, что вполне в следующем году можем уже задуматься о том, чтобы подготовить проект [модернизации] и даже, может, строить, — заключил глава региона.

В завершение визита Антон Алиханов провёл встречу с учащимися и представителями IT-отрасли. Изобретения калининградских одарённых детей и эмоции врио губернатора — в фоторепортаже Калининград.Ru.

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