Школьниц и студенток в Таджикистане обязали весь март ходить в национальной одежде

Согласно письму-распоряжению Министерства образования и науки Таджикистана, национальную одежду из атласа, адраса (двусторонняя ткань) и с вышивкой чакан должны носить преподавательницы вузов, учительницы, студентки и ученицы средних общеобразовательных школ, пишет Радио Азаттык.

Пресс-секретарь Министерства образования и науки Эхсони Хушвакт, пояснил, что начиная с 1 марта, большинство таджичек надевают национальную одежду из атласа и адраса, а также с вышивкой чакан. В министерстве посчитали, что представительницы прекрасного пола накануне и в дни праздника Наурыз могут не носить школьную форму.

В официальном письме говорится, что целью рекомендации является «пропаганда и возрождение древних традиций таджикского народа». Наурыз — день весеннего равноденствия и начало Нового года в Таджикистане отмечается с 21 по 24 марта. Председатель женского совета в душанбинском педагогическом университете имени Садриддина Айни Саломат Кувватова, подтвердила, что в прошлом женщинам и девушкам рекомендовали в дни праздника Наурыз приходить на занятия в национальной одежде, но официального распоряжения по этому поводу не было.

В Комитете по делам женщин и семьи при президенте Таджикистана заявили, что идея отмечать праздник Наурыз в национальной одежде принадлежит их ведомству и впервые она была озвучена ещё три года назад.

Два года назад, в канун Дня матери, который в Таджикистане отмечается 8 марта, президент страны Эмомали Рахмон на встрече с женщинами-активистами выразил обеспокоенность по поводу того, что на улицах городов и сёл появились женщины и девушки, одетые в черные наряды, «не свойственные таджикской культуре и традициям».

«У нас женщины никогда не носили черную одежду. Вы и сами знаете, что даже траурная одежда у нашего народа не имеет однотонный черный цвет. Но некоторые девушки и женщины в Таджикистане стали носить черную одежду. Они не понимают в чем смысл такого стиля в одежде или не хотят этого понимать», — заявил Эмомали Рахмон.

В школах Таджикистане с 2013 года введена единая форма — для мальчиков это костюм, брюки черные, белая рубашка и галстук, у девочек черные юбка или брюки, кофта и галстук. Учителя могут одеваться как ученики — светлую рубашку и черный костюм. Запрещены золотые украшения.

Ранее Эмомали Рахмон запретил учителям иметь золотые зубы, а школьникам и студентам — подъезжать к месту учёбы на автомобилях. В вузах и школах Таджикистана также запрещено пользоваться мобильными телефонами.