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15:33 (мск), источник: Tengrinews

Два предложения руки и сердца было сделано на Универсиаде

Двое молодых людей в разное время сделали предложения своим возлюбленным во время соревнований в Алматы.

Источник: Tengrinews

На лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» один из сотрудников дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017 сделал предложение руки и сердца своей любимой, сообщает Tengrinews.kz.

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За несколько минут до начала соревнований на весь стадион заиграла романтическая музыка. Затем на основном дисплее, установленном на стадионе, началась трансляция ролика о влюбленных. Все внимание зрителей и спортсменов было приковано к экрану.

«Пока главная виновница торжества смотрела ролик, ее молодой человек, сотрудник оргкомитета Универсиады Алишер Абдуманапов, неожиданно появился рядом. В руках он держал букет алых роз. Подойдя к возлюбленной Анжелике Косенко молодой мужчина встал на колено и сказал главные слова. Девушка произнесла одно слово: «Да», — сообщили в дирекции Игр-2017.

К слову, сегодня подобное предложение прозвучало еще от одного молодого человека. Он сделал его на трибуне дворца спорта «Арена». Происходящее также увидели сотни зрителей, пришедших на соревнования по фигурному катанию. Зал аплодировал, когда услышал, что девушка по имени Мольдир приняла предложение выйти замуж.

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