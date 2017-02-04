Почему молдавские звезды бойкотируют Евровидение

На вопрос, почему многие звезды молдавской музыки не стремятся на Евровидение, корреспонденту Sputnik ответил продюсер Сергей Орлов.

Среди них не так много известных звезд молдавской эстрады. Многие жители нашей страны не раз задавались вопросом, почему на европейский конкурс не подают свои заявки известные молдавские артисты. Например, в этом году многие ждали участия в национальном отборе группы Carla’s Dreams, взорвавшей своими хитами музыкальные эфиры многих стран. Также на конкурс ни разу не подавал свои заявки и Дан Балан, песни которого звучат на лучших радиостанциях России.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет через три недели. Сейчас уже известен список из 14 исполнителей, претендующих на поездку в Киев.

«Дану Балану, например, незачем Евровидение. Он уже давно стал мировой звездой. А вот Carla’s Dreams — не формат Евровидения, они — не поп-музыка для всех. Евровидение — массовая поп-культура, а перечисленные исполнители относятся к другим жанрам — альтернативной музыке», — отметил Орлов.

Он добавил, что многие артисты не подают заявки на участие не потому, что не хотят, а из-за «плохой системы отбора». Некоторые музыканты, по мнению собеседника, понимают, что отбор по самым разным причинам может пройти далеко не лучшая песня.

Кроме того, Орлов подчеркнул, что до этого года на национальном отборе действовала система многократного SMS-голосования. Это, по мнению продюсера, создавало тяжелые условия для большинства исполнителей.

«Только в этом году эту систему, наконец, изменили. В других странах ее уже давно нет. Раньше можно было отправить 20 сообщений с одного номера. И это голосование имело одну из решающих ролей», — подчеркнул собеседник.

В отборе на Евровидение 2017, как отметил Орлов, с одного номера телефона можно будет проголосовать лишь раз.

Продюссер считает, что важную роль в национальном отборе играет и подбор членов жюри. По его мнению, часто видение молдавских звезд не совпадает с видением артистов, которых пригласили судить на отборе.

«Исполнители просто заранее понимают, что они проиграют», — отметил Орлов.

Тем не менее, по словам продюсера, в этом году достаточно известных исполнителей хотят попасть на конкурс. Например группа «SunStroke Project», которой многие пророчат победу. Но, как уточнил собеседник, результаты очень трудно предсказать.