Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16:06 (мск), источник: Sputnik.md

Почему молдавские звезды бойкотируют Евровидение

Молдавские артисты Дан Балан и Carla’s Dreams, прославившиеся за границей, не хотят участвовать в Евровидении, на вопрос «почему», корреспонденту Sputnik ответил продюсер Сергей Орлов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет через три недели. Сейчас уже известен список из 14 исполнителей, претендующих на поездку в Киев.

Среди них не так много известных звезд молдавской эстрады. Многие жители нашей страны не раз задавались вопросом, почему на европейский конкурс не подают свои заявки известные молдавские артисты. Например, в этом году многие ждали участия в национальном отборе группы Carla’s Dreams, взорвавшей своими хитами музыкальные эфиры многих стран. Также на конкурс ни разу не подавал свои заявки и Дан Балан, песни которого звучат на лучших радиостанциях России.

На вопрос, почему многие звезды молдавской музыки не стремятся на Евровидение, корреспонденту Sputnik ответил продюсер Сергей Орлов.

Читайте также
Организаторы показали сцену Евровидения 2017

«Дану Балану, например, незачем Евровидение. Он уже давно стал мировой звездой. А вот Carla’s Dreams — не формат Евровидения, они — не поп-музыка для всех. Евровидение — массовая поп-культура, а перечисленные исполнители относятся к другим жанрам — альтернативной музыке», — отметил Орлов.

Он добавил, что многие артисты не подают заявки на участие не потому, что не хотят, а из-за «плохой системы отбора». Некоторые музыканты, по мнению собеседника, понимают, что отбор по самым разным причинам может пройти далеко не лучшая песня.

Кроме того, Орлов подчеркнул, что до этого года на национальном отборе действовала система многократного SMS-голосования. Это, по мнению продюсера, создавало тяжелые условия для большинства исполнителей.

«Только в этом году эту систему, наконец, изменили. В других странах ее уже давно нет. Раньше можно было отправить 20 сообщений с одного номера. И это голосование имело одну из решающих ролей», — подчеркнул собеседник.

В отборе на Евровидение 2017, как отметил Орлов, с одного номера телефона можно будет проголосовать лишь раз.

Продюссер считает, что важную роль в национальном отборе играет и подбор членов жюри. По его мнению, часто видение молдавских звезд не совпадает с видением артистов, которых пригласили судить на отборе.

«Исполнители просто заранее понимают, что они проиграют», — отметил Орлов.

Тем не менее, по словам продюсера, в этом году достаточно известных исполнителей хотят попасть на конкурс. Например группа «SunStroke Project», которой многие пророчат победу. Но, как уточнил собеседник, результаты очень трудно предсказать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему молдавские звезды бойкотируют Евровидение
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
Ведомства поспорили о количестве фальсификата на рынке РФ
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Устрицы, тракторы и Байкал: как работает импортозамещение в РФ
СМИ узнали о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь