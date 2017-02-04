Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
От боли в спине не помогают никакие лекарства
СМИ: Трамп отменил переговоры НАТО и Киева из-за России
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы три вероятные причины конца света

Эксперты Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета (Великобритания) представили доклад, в котором перечислили основные, по их мнению, события, которые могли бы привести к уничтожению цивилизации на планете.

Источник: Reuters

Основные выводы публикации приводит издание The Daily Mail.

Специалисты полагают, что самую большую угрозу для человечества представляют пандемия, изменение климата и ядерная война.

По мнению экспертов, в настоящее время правительствами стран мира делается недостаточно, чтобы обезопасить планету от возможных угроз.
Читайте также
Ученые раскрыли тайну сверхдолгой жизни первой цивилизации Земли

Особенно остро проблема касается применения биологического оружия.

Доклад «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление», представленный Институтом будущего человечества, основан на опросе широкого круга экспертов, участвующих в ряде специализированных мероприятий, проводимых при Оксфордском и Кембриджских университетах (Великобритания). Специалисты призывают международных лидеров обратить внимание на озвученные в докладе проблемы.

Ранее британские и американские геофизики показали, что к середине XXI века на планете случится коллапс электрических систем. К этому же времени, как полагает международная группа исследователей из России и США, города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут из-за потери устойчивости фундамента построек разрушиться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко: Порошенко - враг народа
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
Ведомства поспорили о количестве фальсификата на рынке РФ
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Устрицы, тракторы и Байкал: как работает импортозамещение в РФ
СМИ узнали о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь