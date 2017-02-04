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17:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

До -33 мороза ожидается на Южном Урале

Неделя будет холодной и солнечной в Челябинской области.

Зимняя погода и уральский мороз задержатся в Челябинской области на всю следующую неделю. Самая холодная ночь прогнозируется с пятницы на субботу, 11 февраля, до -33 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.

В начале недели, 6 февраля, днем ожидается -14 мороза, ночью — 27. Со вторника холода будут только нарастать: днем 7 февраля синоптики обещают -21 градус, со среды по пятницу устойчивый мороз продержится на отметке -25−26 градусов в дневные часы. Ночью в регионе в эти дни прогнозируют -31−33. При этом ожидается солнечная погода без осадков — снег обещают только в период с 4 по 7 февраля.

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