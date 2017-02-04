Георгия Тараторкина похоронят на 6 февраля Троекуровском кладбище

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Прощание с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным пройдёт 6 февраля, он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили «Интерфаксу» в театре имени Моссовета в субботу.

«Прощание с Георгием Георгиевичем состоится в театре имени Моссовета в понедельник. Начало в 11 часов. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище», — рассказали в пресс-службе театра.

Тараторкин скончался сегодня в Москве на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Тараторкин с 1974 году актер играл в столичном театре имени Моссовета. За свою карьеру он снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, а также «Дела сердечные», «Нам не дано предугадать», «Маленькие трагедии», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк» и др.