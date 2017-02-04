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17:13 (мск), источник: РИА Крым

Новый старый «Севастополец» будет возить жителей и гостей города-героя

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости (Крым). В Севастополе со следующей недели запустят новый троллейбусный маршрут № 11 от пл. Ластовая до 5-го км Балаклавского шоссе через ул. Горпищенко и поселок Дергачи. Возить пассажиров по этому направлению будет «Севастополец» — троллейбус местного производства с возможностью автономного хода, сообщает пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря новому маршруту время поездки от пл. Ластовая до 5 км Балаклавского шоссе сократится втрое, цитируются в сообщении слова замгубернатора города Владимира Базарова. Он уточнил, что маршрут запустили по просьбе жителей Нахимовского района.

«На имя главы города Дмитрия Овсянникова и главы Нахимовского муниципального Совета поступало очень много обращений от жителей Нахимовского района с просьбой запустить дополнительный маршрут общественного транспорта, связывающий напрямую Ластовую и 5 км Балаклавского шоссе. Дмитрий Овсянников поручил проработать возможность организации нового маршрута. Сегодня поручение главы Севастополя выполнено — пройдя тестовые испытания, новый троллейбус готов к работе, со следующей недели он выйдет на маршрут», — отметил он.

Представленная машина с названием «Севастополец» — модернизация троллейбуса марки ЗИУ, прослужившего на городских маршрутах более 30 лет. Сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс» его реконструировали: расширили входные арки и оконные рамы, установили новый салон. Троллейбус также оснастили билетным аппаратом.

«Аналогов машины с таким автономным ходом нет не только в России, но и в странах СНГ. Промышленные образцы, выпускаемые в России, имеют максимальный автономный ход 15 км. Наша машина может пройти без контактной сети до 40 км», — отметил директор «Севэлектроавтотранса» Виктор Гончаров.

По его словам, сотрудники предприятия уже работают над новым троллейбусом, который сможет двигаться автономным ходом около 60−70 км. Кроме того, новый транспорт собираются оснастить электронными рамками учета пассажиропотока: система в автоматическом режиме будет фиксировать, сколько пассажиров зашло в транспортное средство и сколько вышло.

Комментарии
1
А
Молодцы тролебусники !
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