Новый старый «Севастополец» будет возить жителей и гостей города-героя

Благодаря новому маршруту время поездки от пл. Ластовая до 5 км Балаклавского шоссе сократится втрое, цитируются в сообщении слова замгубернатора города Владимира Базарова. Он уточнил, что маршрут запустили по просьбе жителей Нахимовского района.

«На имя главы города Дмитрия Овсянникова и главы Нахимовского муниципального Совета поступало очень много обращений от жителей Нахимовского района с просьбой запустить дополнительный маршрут общественного транспорта, связывающий напрямую Ластовую и 5 км Балаклавского шоссе. Дмитрий Овсянников поручил проработать возможность организации нового маршрута. Сегодня поручение главы Севастополя выполнено — пройдя тестовые испытания, новый троллейбус готов к работе, со следующей недели он выйдет на маршрут», — отметил он.

Представленная машина с названием «Севастополец» — модернизация троллейбуса марки ЗИУ, прослужившего на городских маршрутах более 30 лет. Сотрудники ГУП «Севэлектроавтотранс» его реконструировали: расширили входные арки и оконные рамы, установили новый салон. Троллейбус также оснастили билетным аппаратом.

«Аналогов машины с таким автономным ходом нет не только в России, но и в странах СНГ. Промышленные образцы, выпускаемые в России, имеют максимальный автономный ход 15 км. Наша машина может пройти без контактной сети до 40 км», — отметил директор «Севэлектроавтотранса» Виктор Гончаров.

По его словам, сотрудники предприятия уже работают над новым троллейбусом, который сможет двигаться автономным ходом около 60−70 км. Кроме того, новый транспорт собираются оснастить электронными рамками учета пассажиропотока: система в автоматическом режиме будет фиксировать, сколько пассажиров зашло в транспортное средство и сколько вышло.