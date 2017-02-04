Самару ждут снегопады и метели

Как сообщает Приволжское УГМС, 4 февраля ожидается сухая морозная погода, формировать которую будет поле повышенного атмосферного давления. 5 и 6 февраля наш регион окажется в зоне действия глубокого циклонического вихря, который принесёт с собой снегопады, метели, усиление ветра, небольшое повышение температуры воздуха.

5 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами метель.

Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха -18 … -23 °C, местами до -28 °C.

На дорогах гололедица.

День. Облачно. Снег, местами метель. Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха -9 … -14 °C. На дорогах снежный накат.

6 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха -12 … -17 °C. На дорогах гололедица.

День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-вост. 8−13 м/с. Температура воздуха -10 … -15 °C. На дорогах гололедица.

7 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха -17 … -22 °C, местами до -27 °C. На дорогах гололедица.

День. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха -12 … -17 °C.

На дорогах гололедица.