Самару ждут снегопады и метели
5 и 6 февраля наш регион окажется в зоне действия глубокого циклонического вихря, который принесёт с собой снегопады, метели, усиление ветра, небольшое повышение температуры воздуха.
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5 и 6 февраля наш регион окажется в зоне действия глубокого циклонического вихря, который принесёт с собой снегопады, метели, усиление ветра, небольшое повышение температуры воздуха.
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Как сообщает Приволжское УГМС, 4 февраля ожидается сухая морозная погода, формировать которую будет поле повышенного атмосферного давления. 5 и 6 февраля наш регион окажется в зоне действия глубокого циклонического вихря, который принесёт с собой снегопады, метели, усиление ветра, небольшое повышение температуры воздуха.
5 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами метель.
Ветер
На дорогах гололедица.
День. Облачно. Снег, местами метель. Ветер
6 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер
День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер
7 февраля. Ночь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер
День. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер
На дорогах гололедица.