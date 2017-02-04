В Воронеже от снега и наледи очистили 1,8 тыс крыш

Коммунальщики очистили от снега и наледи крыши 1,8 тыс. многоквартирных домов в городе, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа в пятницу, 3 февраля. Всего в городе 2,5 тыс. многоэтажек со скатными крышами.

В работах поучаствовали 86 человек, в них задействовали 14 спецмашин. Предупреждающими знаками огородили более 900 опасных участков.

Перед выходными коммунальщики очистили крыши 16 домов в Левобережном районе — на улицах Меркулова, Клинская, Героев Стратосферы, Азовская, Обручева, Туполева, Димитрова, Ленинском проспекте. С начала года в этом районе очистили 406 крыш, сигнальной лентой огородили 135 жилых домов. В Коминтерновском районе в работах ежедневно участвуют 18 человек. На 3 февраля коммунальщики очистили крыши 73 домов и оградили 227 участков. Работы велись на улицах 9 Января, Торпедо, Хользунова, Машиностроителей, Беговая, проспекте Труда.

Контекст

Зимой-2017 лед на крышах зданий неоднократно становился причиной ЧП. Серьезную травму от падения сосулек в январе получила 22-летняя жительница Воронежа: на девушку упала ледяная глыба. На улице Шишкова 17 января съехавшая с кровли многоэтажки ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.

Губернатор Алексей Гордеев дважды обращал внимание на «неудовлетворительную» ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже. Работа коммунальщиков во время снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает», отметил глава региона. По словам губернатора, тротуары «не убираются от снега даже там, где на первых этажах находятся юридические лица и торговые точки».