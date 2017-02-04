Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14События недели в фотографиях
17:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже от снега и наледи очистили 1,8 тыс крыш

В работах задействовали 86 человек.

Источник: РИА "Воронеж"

Коммунальщики очистили от снега и наледи крыши 1,8 тыс. многоквартирных домов в городе, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа в пятницу, 3 февраля. Всего в городе 2,5 тыс. многоэтажек со скатными крышами.

В работах поучаствовали 86 человек, в них задействовали 14 спецмашин. Предупреждающими знаками огородили более 900 опасных участков.

Перед выходными коммунальщики очистили крыши 16 домов в Левобережном районе — на улицах Меркулова, Клинская, Героев Стратосферы, Азовская, Обручева, Туполева, Димитрова, Ленинском проспекте. С начала года в этом районе очистили 406 крыш, сигнальной лентой огородили 135 жилых домов. В Коминтерновском районе в работах ежедневно участвуют 18 человек. На 3 февраля коммунальщики очистили крыши 73 домов и оградили 227 участков. Работы велись на улицах 9 Января, Торпедо, Хользунова, Машиностроителей, Беговая, проспекте Труда.

Контекст

Зимой-2017 лед на крышах зданий неоднократно становился причиной ЧП. Серьезную травму от падения сосулек в январе получила 22-летняя жительница Воронежа: на девушку упала ледяная глыба. На улице Шишкова 17 января съехавшая с кровли многоэтажки ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.

Губернатор Алексей Гордеев дважды обращал внимание на «неудовлетворительную» ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже. Работа коммунальщиков во время снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает», отметил глава региона. По словам губернатора, тротуары «не убираются от снега даже там, где на первых этажах находятся юридические лица и торговые точки».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Буран» обыграл воскресенский «Химик» в Воронеже
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
Трампа насмешила блокировка его указа о мигрантах
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Устрицы, тракторы и Байкал: как работает импортозамещение в РФ
СМИ узнали о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь