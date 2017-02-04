Эминем в нецензурной форме раскритиковал Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Известный исполнитель музыки в стиле рэп Эминем в жесткой форме раскритиковал политику нового президента США Дональда Трампа. Для этого певец изменил текст песни «No Favors» («Без одолжений») из альбома рэпера Биг Шона «I Decided» («Я решил»), вышедшего в продажу в минувшую пятницу.

Эминем в сингле использовал нецензурные слова по отношению к Трампу. В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм.