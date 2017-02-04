Эминем в нецензурной форме раскритиковал Трампа
В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм.
В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм.
Эминем в сингле использовал нецензурные слова по отношению к Трампу. В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм.
Белый дом, как сообщила в субботу телекомпания CNN, пока не отреагировал на выходку музыканта.
Примечательно, что сам Трамп в свое время называл себя поклонником творчества Эминема, о чем сообщала в ноябре прошлого года британская телевещательная компания
Не секрет, что многие деятели искусств в США настроены крайне враждебно к Трампу. В массовых демонстрациях протеста против политики президента в конце января принимали участие в том числе режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало.
Эпатажная певица Леди Гага обвиняла жену главы государства в лицемерии, а ее мужа называла «первостатейным супостатом».