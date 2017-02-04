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18:17 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэр Краснодара поддержал создание Народного парка в Комсомольском микрорайоне

Мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе рабочего объезда пообщался с инициаторами создания Народного парка вдоль одного из водоемов в Комсомольском микрорайоне.

Во встрече приняли участие руководитель общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова и представители инициативной группы микрорайона. Они рассказали мэру, что провели предпроектные работы по созданию благоустроенного парка — одного из элементов линейного парка, который должен пройти вдоль всех 16 Карасунских озер на протяжении 13 км.

Во время субботников жители высадили около 150 саженцев деревьев хвойных и лиственных пород. Все лето активисты поливали деревья, а также установили шлагбаум, ограничивающий въезд в парк.

Участники встречи пожаловались мэру на отсутствие освещения и попросили организовать дежурство патрулей: в парке нередки случаи вандализма, страдают лавочки, арт-объекты и растения.

Одной из главных проблем при создании парка активисты назвали то, что в зеленой зоне есть участки земли, которые принадлежат разным собственникам, у которых разные виды разрешенного использования территории, в том числе строительство жилых домов.

Общественники настаивают на том, чтобы на территории Народного парка была исключительно рекреационная зона общего пользования. Они отметили, что в микрорайоне нет другого места, подходящего под создание рекреационной зоны.

Первоочередной задачей Первышов назвал определение статуса водоемов, после чего можно будет полноценно проектировать и развивать линейный парк. Мэр заявил, что власти города заинтересованы в том, чтобы Карасуны относились к муниципальным территориям. Тогда их и прилегающие участки можно будет благоустраивать за счет городского бюджета.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, глава города пообещал дать поручение проанализировать каждый участок вдоль озера и выяснить, у кого он в собственности или аренде, когда и при каких обстоятельствах возникло это право. Первышов выразил согласие с тем, что здесь необходимо создавать парк, благоустроенную зону отдыха.

Мэр также заявил, что 6 февраля специалисты начнут проводить анализ земельных участков вдоль всего каскада Карасунов.

Как сообщали Юга.ру, Народный парк заложили весной 2016 года.

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