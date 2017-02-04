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18:15 (мск), источник: 36on.ru

На Московском проспекте появятся 145 «умных» светофоров

В Воронеже на десяти перекрестках Московского проспекта появятся «умные» светофоры. Систему, управляющую загруженностью улиц, 3 февраля с делегацией из Японии обсудил Алексей Гордеев.

Работа «умных» светофоров зависит от плотности автопотока, а их задача — управлять загруженностью улиц. Это, как подсчитали эксперты, на 20% снизит загрузку участка проспекта без строительства развязок и дополнительных дорог.

Московский проспект, как место для установки светофоров, выбран неслучайно — это одна из магистралей города.

— Я считаю очень большой удачей, что Воронеж вошел в число городов, где будут работать наши японские коллеги. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были реализованы совместные проекты по совершенствованию городской среды. Сегодняшний Воронеж — это город с миллионным населением, таких городов в стране 15, — напомнил губернатор.

Отметим, что делегация из Японии прибыла в Воронеж на несколько дней, чтобы участвовать в рассмотрении вопросов городской среды. В Воронеже планируется воплощение в жизнь проекта формирования комфортной городской среды.

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