Парк «Патриот» решено не размещать у горы Гасфорта в Севастополе

Севастопольский филиал парка «Патриот» планировался к размещению на площади более 380 гектар, местом дислокации планировалась территория у горы Гасфорта. Министерство обороны РФ намерено инвестировать в создание парка 3 миллиарда рублей, аналогичную сумму готовы предоставить частные инвесторы.
«Участок в районе горы Гасфорта в дальнейшем не будет рассматриваться министерством обороны России как потенциально возможный для размещения парка «Патриот», — сказал Овсянников.
Он озвучил общую позицию властей Севастополя и Минобороны: проект парка «Патриот» может быть реализован при участии военного ведомства на иных земельных участках в пределах Севастополя, которые находятся в федеральной собственности.
План мероприятий по подготовке к реализации проекта военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе был согласован председателем заксобрания Екатериной Алтабаевой, командующим Черноморским флотом ВМФ России адмиралом Александром Витко, лидером байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдастановым.
Ранее против использования площадки у горы Гасфорта для создания парка на общественных слушаниях выступил экс-спикер заксобрания города, депутат Алексей Чалый, мотивировав позицию опасностью нанесения вреда экологии и резервному водохранилищу Севастополя. Чалый, однако, не выступил против самой идеи строительства севастопольского «Патриота», предложив найти для него другое место.
Парк, согласно концепции, будет включать в себя несколько тематических кластеров, в том числе музейно-исторический, культурно-досуговый, спортивный, военно-прикладной. Военно-прикладной технический кластер станет площадкой для демонстрации возможностей вооружения и военной техники, а также проведения мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе реконструкций основных исторических событий времен Великой Отечественной войны, отмечали в Минобороны РФ.