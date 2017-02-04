В Ялте на очереди в детские сады стоит 1122 ребенка

Об этом заявил начальник Управления образования администрации города Ренард Кутковский в рамках традиционной конференции педагогических работников, сообщает Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты.

«На данный момент в очереди в дошкольные учреждения Ялтинского региона стоит 1122 ребенка. Всего дошкольным образованием охвачено 4210 детей, из которых 1110 детей поступили в детские сады с 1 сентября 2016 года», — уточнил он.

Начальник Управления образования также отметил сложности в получении школами лицензии на осуществление образовательной деятельности. В прошлом году, по его данным, лицензию смогли получить лишь 18 из 50 муниципальных образовательных учреждений города, в том числе 15 школ, одно дошкольное учреждение и два учреждения дополнительного образования.

«По-прежнему основной и единственной причиной, препятствующей получению лицензии, является отсутствие положительного заключения Роспотребнадзора по городу Ялте, хотя для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства учреждениями образования города проведена большая работа», — отметил Кутковский.

Он добавил, что после получения лицензии образовательные учреждения должны пройти государственную аккредитацию. С 3 марта 2017 года, по его словам, такую аккредитацию начнут проходить шесть общеобразовательных учреждений региона.