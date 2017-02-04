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18:32 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте на очереди в детские сады стоит 1122 ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости (Крым). Дефицит мест в детских дошкольных учреждениях на сегодняшний день остается главной проблемой дошкольного образования в Ялтинском регионе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил начальник Управления образования администрации города Ренард Кутковский в рамках традиционной конференции педагогических работников, сообщает Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты.

«На данный момент в очереди в дошкольные учреждения Ялтинского региона стоит 1122 ребенка. Всего дошкольным образованием охвачено 4210 детей, из которых 1110 детей поступили в детские сады с 1 сентября 2016 года», — уточнил он.

Начальник Управления образования также отметил сложности в получении школами лицензии на осуществление образовательной деятельности. В прошлом году, по его данным, лицензию смогли получить лишь 18 из 50 муниципальных образовательных учреждений города, в том числе 15 школ, одно дошкольное учреждение и два учреждения дополнительного образования.

«По-прежнему основной и единственной причиной, препятствующей получению лицензии, является отсутствие положительного заключения Роспотребнадзора по городу Ялте, хотя для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства учреждениями образования города проведена большая работа», — отметил Кутковский.

Он добавил, что после получения лицензии образовательные учреждения должны пройти государственную аккредитацию. С 3 марта 2017 года, по его словам, такую аккредитацию начнут проходить шесть общеобразовательных учреждений региона.

Начальник Управления образования также сообщил, что в этом году в рамках ФЦП запланировано строительство пяти объектов образования: средней школы на 500 мест по ул. Тимирязева и блока начальных классов с актовым залом в Ялтинской средней школе № 2, а также дополнительных корпусов к образовательному учреждению № 3 (на 100 мест с блоком реабилитации для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата), к образовательному учреждению № 5 (на 80 мест) и школе № 13 — на 60 мест.

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