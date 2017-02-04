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18:52 (мск), источник: Известия.Ру

Black Sabbath объявила о завершении концертной деятельности

Известная британская рок-группа Black Sabbath объявила о завершении концертной деятельности.

Источник: Reuters

Как информирует «Федеральное агентство новостей», 4 февраля в родном для коллектива городе Бирмингем состоится их последний концерт. Мероприятие пройдет в зале Genting Arena, вмещающем более 15 тыс. зрителей.

«Одним из главных предметов гордости для меня является то, что Black Sabbath не была группой, созданной кем-то из больших магнатов (продюсеров). Это были четыре парня, которые сказали: «Пусть у нас будет мечта», — сообщил вокалист группы Оззи Осборн.

Black Sabbath была основана в 1968 году, в нее вошли гитарист и автор основных музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов песен Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд. С 2006 года группа была введена в Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, коллектив был удостоен двух премий «Грэмми».

Комментарии
1
Иван Петров
Хорошая группа.
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