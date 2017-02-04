Black Sabbath объявила о завершении концертной деятельности

Как информирует «Федеральное агентство новостей», 4 февраля в родном для коллектива городе Бирмингем состоится их последний концерт. Мероприятие пройдет в зале Genting Arena, вмещающем более 15 тыс. зрителей.

«Одним из главных предметов гордости для меня является то, что Black Sabbath не была группой, созданной кем-то из больших магнатов (продюсеров). Это были четыре парня, которые сказали: «Пусть у нас будет мечта», — сообщил вокалист группы Оззи Осборн.