Black Sabbath объявила о завершении концертной деятельности
Известная британская
Известная британская
Как информирует «Федеральное агентство новостей», 4 февраля в родном для коллектива городе Бирмингем состоится их последний концерт. Мероприятие пройдет в зале Genting Arena, вмещающем более 15 тыс. зрителей.
«Одним из главных предметов гордости для меня является то, что Black Sabbath не была группой, созданной
Black Sabbath была основана в 1968 году, в нее вошли гитарист и автор основных музыкальных композиций Тони Айомми,