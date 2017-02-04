В четырёх сёлах Рышканского района закроют детские сады

Всё из-за того, что местные власти не провели тендеры по закупкам продуктов питания и решили закрыть дошкольные заведения. Однако представители районного управления образования говорят, что решение это — незаконно.

В пятницу мэр Костешт распорядился закрыть на время три детских сада в Рышканском районе. Учебное заведение посещают и дети из сёл Дамашканы, Пэскэуць и Дуруитоаря Веке. Детсад вновь откроется 17 февраля. Мэр сослался на то то, что администрация не успела приобрести необходимые продукты питания для детей.

«Это не такая серьёзная проблема. Всё равно посещаемость очень низкая из-за непогоды. К тому же детский сад в таком состоянии.. окна очень старые. Так что детям лучше ходить в сад летом».

Однако глава местного управления образования с решением мэра несогласен.

«Обычно мэры пишут запрос управлению образования, которое координирует временное прекращение образовательного процесса с Министерством просвещения», — сообщил глава управления образования Рышкан Виорел Дандара.

Недовольны сложившейся ситуацией и родители. По их словам, они вынуждены брать теперь отпуска.

«Сижу дома, с детьми! Да, есть бабушки с дедушками, но у них своя жизнь и я не могу свалить на них детей».

«Есть родители которые работают с восьми до восьми, причём оба. Им что делать? Откуда платить няне? Это

ненормально, такой большой городок и много детей».

В Минпросвете отметили, что решение местных властей является незаконным и обещали рассмотреть проблему в понедельник.